США и Евросоюз готовы ввести новые санкции против России, - Белый дом

Президент США Джо Байден и члены Европейского Совета обсудили общий скоординированный ответ ЕС и Штатов на военную агрессию России в Украине, и рассмотрели вопрос введения дополнительных станций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Лидеры рассмотрели свои текущие усилия по возложению экономических издержек на Россию и Беларусь, а также готовность принять дополнительные меры и "пресечь любые попытки обойти санкции", говорится в заявлении.

Также стороны обсудили последствия российской агрессии, продолжение оказания гуманитарной помощи, в том числе соседним странам, принимающим беженцев, и подчеркнули, что РФ должна гарантировать безопасные гуманитарные коридоры и возможности для эвакуации граждан.

США и Европейский совет приветствовали начало международных расследований, в том числе в суде в Гааге, военные преступления России в Украине, и сбор таких доказательств.

Рассмотрели также меры для снижения зависимости от российских энергоносителей и ресурсов, ускорение перехода на экологически чистую энергию, а также для удовлетворения меняющихся потребностей в области продовольственной безопасности во всем мире.

"Лидеры также согласились с важностью укрепления демократической устойчивости в Украине, Молдове и в более широком регионе Восточного партнерства. Наконец, лидеры подчеркнули важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны, в том числе посредством активного сотрудничества между НАТО и ЕС, как описано в Стратегическом компасе ЕС", - отмечается в релизе.