ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США и Евросоюз готовы ввести новые санкции против России, - Белый дом

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 03:58
США и Евросоюз готовы ввести новые санкции против России, - Белый дом Фото: президент США Джо Байден и глава Европейского совета Шарль Мишель (twitter.com/LVoionmaa)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Джо Байден и члены Европейского Совета обсудили общий скоординированный ответ ЕС и Штатов на военную агрессию России в Украине, и рассмотрели вопрос введения дополнительных станций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Лидеры рассмотрели свои текущие усилия по возложению экономических издержек на Россию и Беларусь, а также готовность принять дополнительные меры и "пресечь любые попытки обойти санкции", говорится в заявлении.

Также стороны обсудили последствия российской агрессии, продолжение оказания гуманитарной помощи, в том числе соседним странам, принимающим беженцев, и подчеркнули, что РФ должна гарантировать безопасные гуманитарные коридоры и возможности для эвакуации граждан.

США и Европейский совет приветствовали начало международных расследований, в том числе в суде в Гааге, военные преступления России в Украине, и сбор таких доказательств.

Рассмотрели также меры для снижения зависимости от российских энергоносителей и ресурсов, ускорение перехода на экологически чистую энергию, а также для удовлетворения меняющихся потребностей в области продовольственной безопасности во всем мире.

"Лидеры также согласились с важностью укрепления демократической устойчивости в Украине, Молдове и в более широком регионе Восточного партнерства. Наконец, лидеры подчеркнули важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны, в том числе посредством активного сотрудничества между НАТО и ЕС, как описано в Стратегическом компасе ЕС", - отмечается в релизе.

Ранее сообщалось, что Байден на заседании Европейского Совета заявил, что США продолжит накладывать экономические санкции на РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Соединенные Штаты Америки Совет Европы Санкции против России
NEWS
30-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
30-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране