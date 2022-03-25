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США та Євросоюз готові ввести нові санкції проти Росії, - Білий дім

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П'ятниця 25 березня 2022 03:58
США та Євросоюз готові ввести нові санкції проти Росії, - Білий дім Фото: президент США Джо Байден і голова Європейської ради Шарль Мішель (twitter.com/LVoionmaa)
Автор: Володимир Костирін

Президент США Джо Байден і члени Європейської Ради обговорили спільну скоординовану відповідь ЄС і Штатів на військову агресію Росії в Україні, і розглянули питання введення додаткових станцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Лідери розглянули свої поточні зусилля з накладання економічних витрат на Росію і Білорусь, а також готовність вжити додаткових заходів і "припинити будь-які спроби обійти санкції", йдеться в заяві.

Також сторони обговорили наслідки російської агресії, продовження надання гуманітарної допомоги, в тому числі сусіднім країнам, що приймають біженців, і наголосили, що РФ повинна гарантувати безпечні гуманітарні коридори та можливості для евакуації громадян.

США і Європейська рада вітали початок міжнародних розслідувань, у тому числі в суді в Гаазі, військові злочини Росії в Україні, та збір таких доказів.

Розглянули також заходи для зниження залежності від російських енергоносіїв і ресурсів, прискорення переходу на екологічно чисту енергію, а також для задоволення мінливих потреб в області продовольчої безпеки в усьому світі.

"Лідери також погодилися з важливістю зміцнення демократичної стійкості в Україні, Молдові та в більш широкому регіоні Східного партнерства. Нарешті, лідери підкреслили важливість зміцнення трансатлантичної безпеки та оборони, в тому числі за допомогою активної співпраці між НАТО і ЄС, як описано в стратегічному компасі ЄС", - зазначається в релізі.

Раніше повідомлялося, що Байден на засіданні Європейської Ради заявив, що США продовжить накладати економічні санкції на РФ.

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