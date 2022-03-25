Байден в Европе: продолжим возлагать на Россию экономические санкции

Президент США Джо Байден в рамках заседания Европейского Совета в Брюсселе заявил, что его страна продолжит накладывать экономические санкции на Россию за ее действия на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.

"Сегодня я участвовал в заседании Европейского совета в Брюсселе. Мы обязались оказывать дальнейшую гуманитарную помощь тем, кто спасается от насилия в Украине, и продолжать возлагать на Россию экономические издержки за ее действия", - говорится в официальном сообщении президента США.