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Байден в Европе: продолжим возлагать на Россию экономические санкции

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Пятница 25 марта 2022 02:58
Байден в Европе: продолжим возлагать на Россию экономические санкции Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден в рамках заседания Европейского Совета в Брюсселе заявил, что его страна продолжит накладывать экономические санкции на Россию за ее действия на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.

"Сегодня я участвовал в заседании Европейского совета в Брюсселе. Мы обязались оказывать дальнейшую гуманитарную помощь тем, кто спасается от насилия в Украине, и продолжать возлагать на Россию экономические издержки за ее действия", - говорится в официальном сообщении президента США.

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