UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США и Евросоюз договорились усилить сотрудничество по реформированию ВОЗ

Автор: Андрей Василюк

США и Евросоюз намерены усилить сотрудничество по реформированию Всемирной организации здравоохранения. Стороны отмечают необходимость устойчивого финансирования и совершенствования внутренней деятельности организации.

Об этом говорится в совместной заявлении США и ЕС по результатам саммита 15 июня.

Мы решили усилить сотрудничество по реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе способствовать устойчивому финансированию и совершенствованию ее внутренней деятельности", - говорится в заявлении.

США и ЕС поприветствовали "Римскую декларацию", утвержденную на саммите G20 по вопросам здравоохранения.

Отмечается, что для готовности организации отвечать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения нужно разработать международное соглашение или другой документ о пандемии. Этот вопрос планируют вынести на заседание Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноябре 2021 года.

В заявлении также звучит призыв содействовать торговле необходимыми медицинскими товарами для борьбы с пандемией. Кроме этого стороны не обошли вопрос о происхождении коронавируса.

"Мы призываем к прогрессу, прозрачной, обоснованной фактическими данными второй фазе исследования экспертами ВОЗ происхождения COVID-19", - говорится в заявлении.

Напомним, 15 июня Всемирная организация здравоохранения предупредила, что COVID-19 движется быстрее, чем распределяются вакцины в мире.Там считают, что просто обещания стран G7 предоставить миллиард доз вакцин более бедным странам недостаточно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус