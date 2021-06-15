США и Евросоюз договорились усилить сотрудничество по реформированию ВОЗ

США и Евросоюз намерены усилить сотрудничество по реформированию Всемирной организации здравоохранения. Стороны отмечают необходимость устойчивого финансирования и совершенствования внутренней деятельности организации.
Об этом говорится в совместной заявлении США и ЕС по результатам саммита 15 июня.
Мы решили усилить сотрудничество по реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе способствовать устойчивому финансированию и совершенствованию ее внутренней деятельности", - говорится в заявлении.
США и ЕС поприветствовали "Римскую декларацию", утвержденную на саммите G20 по вопросам здравоохранения.
Отмечается, что для готовности организации отвечать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения нужно разработать международное соглашение или другой документ о пандемии. Этот вопрос планируют вынести на заседание Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноябре 2021 года.
В заявлении также звучит призыв содействовать торговле необходимыми медицинскими товарами для борьбы с пандемией. Кроме этого стороны не обошли вопрос о происхождении коронавируса.
"Мы призываем к прогрессу, прозрачной, обоснованной фактическими данными второй фазе исследования экспертами ВОЗ происхождения COVID-19", - говорится в заявлении.
Напомним, 15 июня Всемирная организация здравоохранения предупредила, что COVID-19 движется быстрее, чем распределяются вакцины в мире.Там считают, что просто обещания стран G7 предоставить миллиард доз вакцин более бедным странам недостаточно.