RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США і Євросоюз домовились посилити співпрацю щодо реформування ВООЗ

Автор: Андрій Василюк

США та Євросоюз мають намір посилити співпрацю щодо реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сторони наголошують на необхідності сталого фінансування та вдосконалення внутрішньої діяльності організації.

Про це йдеться в спільній заяві США і ЄС за результатами саміту 15 червня.

"Ми вирішили посилити співпрацю щодо реформування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у тому числі сприяти сталому фінансуванню та вдосконаленню її внутрішньої діяльності", - йдеться у заяві.

США і ЄС привітали "Римську декларацію", затверджену на саміті G20 щодо питань охорони здоров'я. Передбачається створення Робочої групи з питань реформування ВООЗ.

Зазначається, що задля готовності організації відповідати на надзвичайні ситуації у галузі охорони здоров’я треба розробити міжнародну угоду або інший документ про пандемію. Це питання планують винести на засідання Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в листопаді 2021 року.

У заяві також лунає заклик сприяти торгівлі необхідними медичними товарами для боротьби з пандемією. Окрім цього сторони не оминули питання щодо походження коронавірусу.

"Ми закликаємо до прогресу, прозорої, обґрунтованої фактичними даними другої фази дослідження експертами ВООЗ походження COVID-19", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 15 червня Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що COVID-19 рухається швидше, аніж розподіляються вакцини у світі.Там вважають, що просто обіцянки країн G7 надати мільярд доз вакцин біднішим країнам недостатньо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус