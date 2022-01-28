UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США и Европа рассказали, чего ожидают от талибов в Афганистане

Автор: Наталья Скороход

США и Европа сделали совместное заявление по ситуации в Афганистане. Как известно, ранее представители "Талибана" встречались с европейскими лидерами для переговоров в Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

В совместном заявлении Европейского Союза, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Великобритании и США говорится, о чем говорили лидеры стран с представителями "Талибана" и чего ожидают от них.

В частности сообщается, что особое внимание на встрече уделили решениям гуманитарного кризиса в Афганистане.

Также на встрече была подчеркнута важность соблюдения прав человека и острая необходимость в инклюзивной и представительной политической системе для обеспечения стабильности и мирного будущего для Афганистана.

Еще один важный вопрос - нарушение прав человека в Афганистане.

Несмотря на то, что Европа и США согласились помочь Афганистану с избежанием гуманитарного кризиса, они дали ясно понять талибам, что эта встреча никоим образом не подразумевают официального признания или легитимации временного правительства, объявленного ими в сентябре 2021 года.

Напомним, что талибы остались довольны поездкой в Европу. Они заявили, что благодаря этой встрече Афганистан получит гуманитарную, медицинскую и образовательную поддержку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЕвропаАфганистан