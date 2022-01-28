США и Европа рассказали, чего ожидают от талибов в Афганистане

В совместном заявлении Европейского Союза, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Великобритании и США говорится, о чем говорили лидеры стран с представителями "Талибана" и чего ожидают от них.

В частности сообщается, что особое внимание на встрече уделили решениям гуманитарного кризиса в Афганистане.

Также на встрече была подчеркнута важность соблюдения прав человека и острая необходимость в инклюзивной и представительной политической системе для обеспечения стабильности и мирного будущего для Афганистана.

Еще один важный вопрос - нарушение прав человека в Афганистане.

Несмотря на то, что Европа и США согласились помочь Афганистану с избежанием гуманитарного кризиса, они дали ясно понять талибам, что эта встреча никоим образом не подразумевают официального признания или легитимации временного правительства, объявленного ими в сентябре 2021 года.