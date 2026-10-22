США евакуюють частину дипломатів із Саудівської Аравії через удари хуситів

Держдеп США наказав частині співробітників і членам їхніх родин залишити Саудівську Аравію через атаки єменських хуситів. Згодом родини дипломатів можуть вивезти і з інших країн Перської затоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Наказ стосується співробітників, які не виконують критично важливих завдань, і членів їхніх родин. За словами Піготта, рішення поширюється лише на Саудівську Аравію.

Однак четверо американських посадовців розповіли Reuters, що дипмісії США в інших країнах Перської затоки також відправлять додому родини співробітників. Про інші країни речник Держдепу не говорив.

"Підтримувані Іраном хусити дедалі частіше атакують Саудівську Аравію, зокрема цивільні аеропорти та іншу критичну інфраструктуру. Це призводить до жертв серед цивільних і серйозних перебоїв у поїздках", - пояснив Піготт.

Посольство США в Ер-Ріяді в середу попередило про можливі нові атаки хуситів. Перед цим удари по Саудівській Аравії, зокрема по аеропорту столиці, призвели до загибелі людей.

Ескалація в Ємені відкрила ще один фронт регіонального конфлікту, який почався наприкінці лютого з війни США та Ізраїлю проти Ірану. Тоді Тегеран атакував американські об'єкти в регіоні, і більшість дипломатів вивезли. Посольство в Ер-Ріяді та розташована там станція ЦРУ на початку березня потрапили під удар дронів.