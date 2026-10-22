США эвакуируют часть дипломатов из Саудовской Аравии из-за ударов хуситов

Госдеп США приказал части сотрудников и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию из-за атак йеменских хуситов. Впоследствии семьи дипломатов могут вывезти из других стран Персидского залива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Приказ касается сотрудников, не выполняющих критически важных задач и членов их семей. По словам Пиготта, решение распространяется только на Саудовскую Аравию.

Однако четверо американских чиновников рассказали Reuters, что дипмиссии США в других странах Персидского залива также отправят домой семьи сотрудников. О других странах спикер Госдепа не говорил.

"Поддерживаемые Ираном хуситы все чаще атакуют Саудовскую Аравию, в том числе гражданские аэропорты и другую критическую инфраструктуру. Это приводит к жертвам среди гражданских и серьезных перебоев в поездках", - пояснил Пиготт.

Посольство США в Эр-Рияде в среду предупредило о возможных новых атаках хуситов. Перед этим удары по Саудовской Аравии, в частности, по аэропорту столицы, привели к гибели людей.

Эскалация в Йемене открыла еще один фронт регионального конфликта, начавшегося в конце февраля с войны США и Израиля против Ирана. Тогда Тегеран атаковал американские объекты в регионе и большинство дипломатов вывезли. Посольство в Эр-Рияде и расположенная там станция ЦРУ в начале марта попали под удар дронов.