США эвакуировали из Китая 11 дипломатов из-за акустических атак

У пострадавших в Китае обнаружены те же симптомы, что и у сотрудников посольства Соединенных Штатов на Кубе

Государственный департамент Соединенных Штатов эвакуировал из Китая 11 сотрудников посольства после того, как в консульстве США в Гуанчжоу сообщили об аномальных звуках и ощущениях. Об этом сообщает The New York Times.

По словам одного из чиновников, по меньшей мере восемь человек из консульства в Гуанчжоу, один сотрудник консульства в Шанхае и двое из посольства в Пекине были отправлены в Соединенные Штаты для проведения дальнейших медицинских исследований.

Как сообщает издание, госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 29 июня, поднял вопрос об "акустических атаках" в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И.

У пострадавших от предполагаемых акустических атак в Китае обнаружены те же симптомы, что и у сотрудников посольства США в Гаване (Куба).

Напомним, в начале июня в Соединенные Штаты из Китая отправили нескольких американских дипломатов, которые могли подвергнуться акустической атаке, для более тщательного обследования.