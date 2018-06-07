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Интервью

Дипломатов США обследуют из-за предполагаемой акустической атаки в Китае

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 04:59
Фото: Хизер Нойерт (Depatment of state)
Фото: Хизер Нойерт (Depatment of state)

В КНР заявили, что не обнаружили признаков акустической атаки

В Соединенные Штаты из Китая отправили нескольких американских дипломатов, которые могли подвергнуться акустической атаке, для более тщательного обследования. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Хизер Нойерт.

"Безопасность персонала США и их семей - наш главный приоритет. Как только Госдеп получил медицинское подтверждение того, что с одним из сотрудников правительства США случился медицинский инцидент, похожий на происшедшее с американскими представителями в Гаване, Госдеп направил медкоманду в Гуанчжоу для проведения медицинского обследования", - заявила Нойерт.

В то же время New York Times сообщила, что Госдеп эвакуировал двух сотрудников генконсульства в китайском Гуанчжоу после того, как один из американских дипломатов сообщил, что в последнее время испытывает "аномальные" слуховые ощущения и давление.

США обратились к Китаю за помощью в установлении причин произошедшего, но в КНР заявили, что не обнаружили признаков акустической атаки.

Нойерт заявила, что медицинское обследование проходят все сотрудники, которые жалуются на какие-либо симптомы, и некоторые из них уже отправлены в США для дальнейшего обследования.

"Американские врачи продолжат полное обследование для определения причин отмечаемых симптомов и определят, схожи ли они с предыдущими случаями", - сказала представитель Госдепа.

Напомним, в октябре 2017 года в Госдепе США заявили, что вследствии "акустических атак" на Кубе в начале прошлого года против дипломатического персонала пострадали 24 человека. В свою очередь кубинские следователи обвинения Соединенных Штатов по поводу "акустических атак" назвали "научной фантастикой".

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Китай, дипломаты, атака  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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