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Інтерв'ю

США евакуювали з Китаю 11 дипломатів через акустичні атаки

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 03:35
Фото: Держдепартамент (U. S. Department of State)
Фото: Держдепартамент (U. S. Department of State)

У постраждалих у Китаї виявлено ті ж симптоми, що й у працівників посольства Сполучених Штатів на Кубі

Державний департамент Сполучених Штатів евакуював із Китаю 11 працівників посольства після того, як у консульстві США в Гуанчжоу повідомили про аномальні звуки і відчуття. Про це повідомляє The New York Times.

Зі слів одного з чиновників, щонайменше вісім осіб з консульства у Гуанчжоу, один співробітник консульства в Шанхаї і двоє з посольства в Пекіні було відправлено в Сполучені Штати для проведення подальших медичних досліджень.

Як повідомляє видання, держсекретар США Майк Помпео в п'ятницю, 29 червня, порушив питання про "акустичні атаки" в телефонній розмові зі своїм китайським колегою Ван Ї.

У постраждалих від акустичних атак у Китаї виявлені ті ж симптоми, що й у працівників посольства США в Гавані (Куба).

Нагадаємо, на початку червня в Сполучені Штати з Китаю відправили кількох американських дипломатів, які могли зазнати акустичної атаки, для ретельнішого обстеження.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Китай, дипломаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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