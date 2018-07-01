США евакуювали з Китаю 11 дипломатів через акустичні атаки

У постраждалих у Китаї виявлено ті ж симптоми, що й у працівників посольства Сполучених Штатів на Кубі

Державний департамент Сполучених Штатів евакуював із Китаю 11 працівників посольства після того, як у консульстві США в Гуанчжоу повідомили про аномальні звуки і відчуття. Про це повідомляє The New York Times.

Зі слів одного з чиновників, щонайменше вісім осіб з консульства у Гуанчжоу, один співробітник консульства в Шанхаї і двоє з посольства в Пекіні було відправлено в Сполучені Штати для проведення подальших медичних досліджень.

Як повідомляє видання, держсекретар США Майк Помпео в п'ятницю, 29 червня, порушив питання про "акустичні атаки" в телефонній розмові зі своїм китайським колегою Ван Ї.

У постраждалих від акустичних атак у Китаї виявлені ті ж симптоми, що й у працівників посольства США в Гавані (Куба).

Нагадаємо, на початку червня в Сполучені Штати з Китаю відправили кількох американських дипломатів, які могли зазнати акустичної атаки, для ретельнішого обстеження.