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США еще рассматривают запрос Украины на поставку РСЗО, - Пентагон

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Вашингтон, Пятница 27 мая 2022 21:38
США еще рассматривают запрос Украины на поставку РСЗО, - Пентагон Фото: Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Окончательное решение относительно возможной поставки Соединенными Штатами ракетных систем залпового огня в Украину пока не было принято.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Минобороны США.

Американская администрация изучает вопрос передачи Вооруженным силам Украины универсальных пусковых установок MLRS. По мнению экспертов, их появление на вооружении украинской армии способно изменить ход войны.

"Мы знаем о запросах Украины по поставкам реактивных систем залпового огня. Я не буду опережать события, рассказывая о еще непринятых решениях", – рассказал Кирби.

Накануне президент Зеленский в обращении заявил, что поставки MLRS в Украину ускорят изгнание российских оккупантов. В то же время российский МИД предупредил об эскалации войны в случае появления у Вооруженных сил Украины американских РСЗО.

К слову, министр Кулеба анонсировал прибытие новой партии вооружения из США.

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