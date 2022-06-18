США еще до начала войны в Украине готовились к затяжному конфликту, - WP

В администрации президента США Джо Байдена еще до начала войны на территории Украины готовились к затяжному конфликту. Надеются, что поставки оружия и санкции заставят Россию согласиться на дипломатическое решение войны.

Даже если война не дойдет до решения дипломатическим путем, в администрации Байдена надеются помешать России захватить территорию Украины, поскольку это может поощрить Кремль к войне против наших соседей или даже стран-членов НАТО.

"Для нас ориентиром является то, что следствие способности России достичь своих максималистских устремлений будет крайне неблагоприятным для США, очень плохим для наших партнеров и союзников, и не менее плохим для всего мира", - отметил представитель Госдепа.

В то же время источники издания и аналитики считают, что война в Украине может перерасти в конфликт низкой интенсивности или же повторить сценарий Корейской войны 1950-53 годов, которая не имеет формального конца.