ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США еще до начала войны в Украине готовились к затяжному конфликту, - WP

Новина українською →
Суббота 18 июня 2022 16:36
США еще до начала войны в Украине готовились к затяжному конфликту, - WP Фото: США еще до начала войну в Украине готовились к затяжному конфликту (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В администрации президента США Джо Байдена еще до начала войны на территории Украины готовились к затяжному конфликту. Надеются, что поставки оружия и санкции заставят Россию согласиться на дипломатическое решение войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Даже если война не дойдет до решения дипломатическим путем, в администрации Байдена надеются помешать России захватить территорию Украины, поскольку это может поощрить Кремль к войне против наших соседей или даже стран-членов НАТО.

"Для нас ориентиром является то, что следствие способности России достичь своих максималистских устремлений будет крайне неблагоприятным для США, очень плохим для наших партнеров и союзников, и не менее плохим для всего мира", - отметил представитель Госдепа.

В то же время источники издания и аналитики считают, что война в Украине может перерасти в конфликт низкой интенсивности или же повторить сценарий Корейской войны 1950-53 годов, которая не имеет формального конца.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Офисе президента считают, что война будет продолжаться как минимум к осени-зиме этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона