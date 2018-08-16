США и ЕС финансируют проекты по защите критической инфрастурктуры Украины

На препятствование химических угроз в Украине предусмотрено полмиллиона евро

ОБСЕ реализует в Украине четыре проекта по защите критической инфраструктуры и химической безопастности на 2 милн евро. Об этом сообщил посол ОБСЕ, координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба, передает кореспондент РБК-Украина.

По его словам, в Украине сегодня реализовывается уже три проекта в сфере защиты критических объектов инфраструктуры, которые рассчитаны на несколько лет. Основная часть должна финансироваться правительством Украины.

"Однако мы многолетний партнер. Я бы также отметил, что те проекты, которые мы проводим относительно химической безопасности, будут длиться два-три года. Они щедро финансируются США и ЕС. Всего на эти проекты предусмотрено два миллиона евро", - рассказал Верба.

Он отметил, что изначальная концепция - увеличение реагирования на химические угрозы на востоке Украины. На эти цели предусмотрено полмиллиона евро. Возможно, сумма может быть увеличена.

Как рассказал РБК-Украина национальный координатор програм ОБСЕ в Украине Андрей Дзюбенко, четвертый проект находится на стадии разработки, потому его бюджет пока не утвержден.

"Четвертый проект будет внебюджетным. То есть, у нас есть разные проекты. Есть ежегодные проекты, которые мы выполняем из общего бюджета ОБСЕ. А есть проекты, которые мы выполняем с привлечением дополнительных средств государств-участников ОБСЕ", - отметил Дзюбенко.

Что касается ежегодных проектов, по его словам в прошлом году на химическую безопастность Украины было потрачено 100 тыс. евро. Но на внебюджетные проекты, которые реализовуют в Украине уже несколько лет, к этим 100 тыс. евро дополнительно было потрачено в прошлом году 400 тыс. евро.

"Но это общий бюджет. То есть нельзя сказать, что мы потратили 2 миллиона за этот год", - рассказал Дзюбенко.

По его словам, одним из результатов внедрения проектов ОБСЕ в этой сфере является презентация оценки экологической школы и рисков, которые есть на Донбассе.

Напомним, как рассказал РБК-Украина координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба, в ближайшее время в Верховную раду внесут законопроект о системе защиты критических объектов инфрактруктуры.