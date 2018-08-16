США і ЄС фінансують в проекти по захисту критичної інфрастурктури України

На перешкоджання хімічних загроз в Україні передбачено півмільйона євро

ОБСЄ реалізує в Україні чотири проекти по захисту критичної інфраструктури та з хімічної безпеки на 2 млн євро. Про це повідомив посол ОБСЄ, координатор проектів ОБСЄ в Україні Вайдотас Верба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Україні сьогодні реалізовується вже три проекти у сфері захисту критичних об'єктів інфраструктури, які розраховані на декілька років. Основна частина повинна фінансуватися урядом України.

"Однак ми багаторічний партнер. Я б також зазначив, що ті проекти, які ми проводимо щодо хімічної безпеки, будуть тривати два-три роки. Вони щедро фінансуються США і ЄС. Всього на ці проекти передбачено два мільйони євро", - розповів Верба.

Він відмітив, що початкова концепція - збільшення реагування на хімічні загрози на сході України. На ці цілі передбачено півмільйона євро. Можливо, сума може бути збільшена.

Як розповів РБК-Україна національний координатор програм ОБСЄ в Україні Андрій Дзюбенко, четвертий проект знаходиться на стадії розробки, тому його бюджет поки що не затверджено.

"Четвертий проект буде позабюджетним. Тобто, у нас є різні проекти. Є щорічні проекти, які ми виконуємо із загального бюджету ОБСЄ. А є проекти, які ми виконуємо із залученням додаткових коштів держав-учасниць ОБСЄ", - зазначив Дзюбенко.

Що стосується щорічних проектів, за його словами, в минулому році на хімічну безпеку України було витрачено 100 тис. євро. Але на позабюджетні проекти, які запроваджують в Україні вже кілька років, до цих 100 тис. євро додатково було витрачено в минулому році 400 тис. євро

"Але це загальний бюджет. Тобто не можна сказати, що ми витратили 2 мільйони за цей рік", - розповів Дзюбенко.

За його словами, одним з результатів впровадження проектів ОБСЄ в цій сфері є презентація оцінки екологічної школи та ризиків, які є на Донбасі.

Нагадаємо, як розповів РБК-Україна координатор проектів ОБСЄ в Україні Вайдотас Верба, найближчим часом у Верховну раду внесуть законопроект про систему захисту критичних об'єктів инфрактруктуры.