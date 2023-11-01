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Катастрофічні ризики. США, ЄС, Британія та Китай виступили з заявою щодо штучного інтелекту

Фото: низка країн виступила проти ШІ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США, ЄС, Велика Британія та Китай підписали спільну декларацію про ШІ. Країни зауважили, що це "катастрофічна небезпека".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

підписали спільну

Розвиток сервісів штучного інтелекту

2022 року штучний інтелект почав стрімко розвиватися. Поштовхом для цього став реліз робота ChatGPT, який почали активно використовувати в багатьох сферах. Тому країни вдаються до регулювання галузі штучного інтелекту.

Генеральний директор компанії OpenAI, що створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги з цього питання.

Також Європейський Союз готує історичний закон, який регулює використання ШI. Докладніше про те, які обмеження штучного інтелекту планують запровадити, - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиВеликобританіяКитайЕвросоюзШтучний інтелект