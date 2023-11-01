RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Катастрофические риски. США, ЕС, Британия и Китай выступили с заявлением по искусственному интеллекту

Фото: ряд стран выступили против ИИ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США, ЕС, Великобритания и Китай подписали общую декларацию об ИИ. Страны заметили, что это "катастрофическая опасность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

подписали совместную

Развитие сервисов искусственного интеллекта

В 2022 году искусственный интеллект начал стремительно развиваться. Толчком для этого стал релиз работы ChatGPT, который начали активно использовать во многих сферах. Поэтому страны прибегают к регулированию области искусственного интеллекта.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.

Также Европейский Союз готовит исторический закон, регулирующий использование ИИ. Подробнее о том, какие ограничения искусственного интеллекта планируют ввести, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияКитайЕвросоюзИскусственный интеллект