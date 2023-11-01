Катастрофические риски. США, ЕС, Британия и Китай выступили с заявлением по искусственному интеллекту

подписали совместную

Развитие сервисов искусственного интеллекта

В 2022 году искусственный интеллект начал стремительно развиваться. Толчком для этого стал релиз работы ChatGPT, который начали активно использовать во многих сферах. Поэтому страны прибегают к регулированию области искусственного интеллекта.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.

Также Европейский Союз готовит исторический закон, регулирующий использование ИИ. Подробнее о том, какие ограничения искусственного интеллекта планируют ввести, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.