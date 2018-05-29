США и ЕС осудили решение Сирии признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Евросоюз заявил о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии

Европейский союз осудил решение Сирии признать независимость оккупированных Россией исторических республик Грузии - Абхазии и Южной Осетии. Об этом в Twitter сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"ЕС утверждает, что решение Сирии установить дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией нарушает международное право и принцип территориальной целостности", - написал корреспондент.

Он также добавил, что Евросоюз заявил о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии.

The EU states that the the decision by #Syria to establish diplomatic relations with #Abkhazia and #SouthOssetia "violates international law and the principle of territorial integrity" and adds that "it fully supports the sovereignty and territorial integrity of #Georgia" — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 29, 2018

Кроме того, решение Сирии осудили Соединенные Штаты Америки (США). Об этом сообщила исполняющая обязанности посла США в Тбилиси Элизабет Руд заявила после состоявшейся в грузинским МИДе встрече с аккредитованными в Грузии зарубежными дипломатами.

"Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемой частью суверенной территории Грузии. США рассматривают признание независимости этих регионов как нарушение территориальной целостности Грузии", - сказала Руд.

Напомним, Сирия 29 мая 2018 года заявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, между ней и двумя республиками устанавливаются дипломатические отношения.

Вскоре Грузия заявила, что начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией. Через некоторое время Литва выразила поддержку Грузии и осудила решение Сирии.

Также Министерство иностранных дел Украины осудило признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии.