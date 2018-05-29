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США і ЄС Сирії засудили рішення визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії

НовиниПолітика    29.05.2018 - 20:20
Фото: флаги США и ЕС (pixabay.com)
Фото: флаги США и ЕС (pixabay.com)

Євросоюз заявив про повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії

Європейський союз засудив рішення Сирії визнати незалежність окупованих Росією історичних республік Грузії - Абхазії і Південної Осетії. Про це Twitter повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"ЄС стверджує, що рішення Сирії встановити дипломатичні відносини з Абхазією і Південною Осетією порушує міжнародне право і принцип територіальної цілісності", - пише кореспондент.

Він також додав, що Євросоюз заявив про повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

Крім того, рішення Сирії засудили Сполучені Штати Америки (США). Про це повідомила виконуюча обов'язки посла США в Тбілісі Елізабет Руд заявила після що відбулася в грузинським Мзс зустрічі з акредитованими в Грузії іноземними дипломатами.

"Абхазія і Південна Осетія є невід'ємною частиною суверенної території Грузії. США розглядають визнання незалежності цих регіонів як порушення територіальної цілісності Грузії", - сказала Руд.

Нагадаємо, Сирія 29 травня 2018 року заявила про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, між нею і двома республіками встановлюються дипломатичні відносини.

Незабаром Грузія заявила, що почала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією. Через деякий час Литва висловила підтримку Грузії і засудила рішення Сирії.

Також Міністерство закордонних справ України засудило визнання сирійським режимом незалежності Абхазії і Південної Осетії.

МЗС України засудив ратифікацію Росією угоди про спільні збройні сили з Південною Осетією Держдеп США назвав "недоречним" візит Путіна до Абхазії і закликав вивести війська
Теги публікації: Южная Осетия, Абхазия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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