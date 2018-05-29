США і ЄС Сирії засудили рішення визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії

Євросоюз заявив про повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії

Європейський союз засудив рішення Сирії визнати незалежність окупованих Росією історичних республік Грузії - Абхазії і Південної Осетії. Про це Twitter повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"ЄС стверджує, що рішення Сирії встановити дипломатичні відносини з Абхазією і Південною Осетією порушує міжнародне право і принцип територіальної цілісності", - пише кореспондент.

Він також додав, що Євросоюз заявив про повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

The EU states that the decision by #Syria to establish diplomatic relations with #Abkhazia and #SouthOssetia "violates international law and the principle of territorial integrity" and that adds "it fully supports the sovereignty and territorial integrity of #Georgia" — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 29, 2018

Крім того, рішення Сирії засудили Сполучені Штати Америки (США). Про це повідомила виконуюча обов'язки посла США в Тбілісі Елізабет Руд заявила після що відбулася в грузинським Мзс зустрічі з акредитованими в Грузії іноземними дипломатами.

"Абхазія і Південна Осетія є невід'ємною частиною суверенної території Грузії. США розглядають визнання незалежності цих регіонів як порушення територіальної цілісності Грузії", - сказала Руд.

Нагадаємо, Сирія 29 травня 2018 року заявила про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, між нею і двома республіками встановлюються дипломатичні відносини.

Незабаром Грузія заявила, що почала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією. Через деякий час Литва висловила підтримку Грузії і засудила рішення Сирії.

Також Міністерство закордонних справ України засудило визнання сирійським режимом незалежності Абхазії і Південної Осетії.