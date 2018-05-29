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Интервью

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

НовостиПолитика    29.05.2018 - 15:10
Фото: флаг Сирии (flickr.com syriafreedom)
Фото: флаг Сирии (flickr.com syriafreedom)

Между ней и двумя республиками устанавливаются дипломатические отношения

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, между ней и двумя республиками устанавливаются дипломатические отношения. Об этом сообщается на сайте сирийского Министерства иностранных дел (МИД).

Также так называемое МИД Южной Осетии сообщило, что "Республика Южная Осетия и Арабская Республика Сирия объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств".

Аналогичное сообщение опубликовано на сайте самопровозглашенного президента Абхазии.

"29 мая 2018 года Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что 13 сентября 2017 года глава Министерства обороны Грузии Леван Изория считает учения военнослужащих российской военной базы, проходящих в Абхазии, нарушением норм международного права.

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Теги публикации: Южная Осетия, Сирия, Абхазия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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