В Раду вернулся трижды проваленный законопроект о промышленных выбросах

В Верховной раде зарегистрировали сразу два новых законопроекта о промышленном загрязнении - после того, как предыдущий проект №4167 трижды провалился в парламенте и был отозван.

Первый - "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" (№6004), автором которого указана нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

Проект определяет требования к интегрированному экологическому разрешению, перечень видов деятельности, которые требуют получения этого интегрированного экологического разрешения, и процедуру его выдачи, а также перечисляет основания для отказа в такой выдаче. Кроме того, проект определяет особенности мониторинга выбросов и контроля субъектов хозяйствования, а также содержит расширенные обязанности оператора загрязняющей установки, в том числе в части допуска контролирующих органов для проверки. Также проект предусматривает сокращение срока перехода на НДТМ - новый справочник доступных технологий и методов, использующихся в промышленности. Примечательно, что в этом проекте, как и в проваленном "собрате" №4167, отсутствуют механизмы привлечения инвестиций, необходимых для модернизации, хотя речь идет о миллиардах евро.

Второй законопроект - альтернативный, носит название "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" (№6004-1). Его автор - нардеп от "Слуги народа" Олег Марусяк.

Основные положения законопроекта схожи: определение основных требований к интегрированному разрешению, перечень видов деятельности, которые требуют его получения, процедура выдачи и основания для отказа, а также случаи, в которых разрешение может быть отозвано или аннулировано.

Проект также предусматривает переход на НДТМ, но право разрабатывать и утверждать выводы НДТМ автор предлагает отдать Кабинету министров. Указано также, что обязательным является публичное обсуждение новых норм.

Также проект предусматривает, что отступление от нормативов НДТМ может предоставляться на срок не более 7 лет и 15 лет со дня введения в действие выводов, а положения о мониторинге выбросов вводится в действие через 2 года со дня ввода в действие выводов НДТМ.