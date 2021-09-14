ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США і ЄС готуються закликати країни знизити викиди метану на 30%

Новость на русском →
Вівторок 14 вересня 2021 04:53
США і ЄС готуються закликати країни знизити викиди метану на 30% Фото: США і ЄС закличуть країни знизити викиди метану на 30% (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

США і ЄС на цьому тижні мають намір оголосити про своє зобов'язання знизити викиди метану в атмосферу щонайменше на 30% до 2030 року, в порівнянні з рівнем 2020 року. Вашингтон і Брюссель мають намір закликати приєднатися до цієї мети більше 20 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційно проект документа може бути представлений в п'ятницю.

"Короткий термін життя метану в атмосфері означає, що вжиття заходів зараз може швидко знизити темпи глобального потепління", - йдеться в повідомленні.

В іншому документі, за даними Reuters, перераховані понад два десятки країн, в числі яких Росія, Китай, Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Норвегія, Катар, Великобританія, Нова Зеландія, Південна Африка. ЄС і США мають намір закликати владу цих держав приєднатися до згаданої мети щодо зниження викидів метану.

Нагадаємо, у вересні у Верховній Раді зареєстрували відразу два нових законопроекти про промислове забруднення - після того, як попередній проект № 4167 тричі провалився в парламенті і був відкликаний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Забруднення повітря
NEWS
Київ найближчої години накриє гроза
Київ найближчої години накриє гроза
DAILY
Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться