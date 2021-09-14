США і ЄС готуються закликати країни знизити викиди метану на 30%

США і ЄС на цьому тижні мають намір оголосити про своє зобов'язання знизити викиди метану в атмосферу щонайменше на 30% до 2030 року, в порівнянні з рівнем 2020 року. Вашингтон і Брюссель мають намір закликати приєднатися до цієї мети більше 20 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Офіційно проект документа може бути представлений в п'ятницю.

"Короткий термін життя метану в атмосфері означає, що вжиття заходів зараз може швидко знизити темпи глобального потепління", - йдеться в повідомленні.

В іншому документі, за даними Reuters, перераховані понад два десятки країн, в числі яких Росія, Китай, Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Норвегія, Катар, Великобританія, Нова Зеландія, Південна Африка. ЄС і США мають намір закликати владу цих держав приєднатися до згаданої мети щодо зниження викидів метану.