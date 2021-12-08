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США и ЕС договорились наказать Россию в случае нападения на Украину

Автор: Валерия Полищук

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе них стороны договорились наказать Россию в случае нападения на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"Блинкен и Мишель также согласились с необходимостью быстро и жестко наказать Россию в случае эскалации ее агрессии в Украине", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что два лидера подтвердили поддержку США и Евросоюза суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Они разделили озабоченность по поводу наращивания Россией военной мощи вокруг Украины и подчеркнули необходимость для России деэскалации и возвращения к дипломатии, включая полное выполнение минских соглашений, которые являются лучшим средством для разрешения конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент США Джо Байден предупредил своего российского коллегу Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину.

Добавим, что США готовы расширить военную помощь Украине в случае нападения России.

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