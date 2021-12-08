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США і ЄС домовилися покарати Росію в разі нападу на Україну

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Середа 08 грудня 2021 20:11
США і ЄС домовилися покарати Росію в разі нападу на Україну Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. В ході них сторони домовилися покарати Росію в разі нападу на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу США.

"Блінкен і Мішель також погодилися з необхідністю швидко і жорстко покарати Росію в разі ескалації її агресії в Україні", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що два лідери підтвердили підтримку США і Євросоюзу суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

"Вони розділили заклопотаність з приводу нарощування Росією військової потужності навколо України і підкреслили необхідність для Росії деескалації і повернення до дипломатії, включаючи повне виконання Мінських угод, які є найкращим засобом для вирішення конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив свого російського колегу Володимира Путіна про наслідки вторгнення в Україну.

Додамо, що США готові розширити військову допомогу Україні у разі нападу Росії.

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