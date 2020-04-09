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В США двух человек обвинили в терроризме за угрозы распространить коронавирус

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 14:20
В США двух человек обвинили в терроризме за угрозы распространить коронавирус
Фото: американская полиция flickr.com/Timo)

Министерство юстиции США классифицировало коронавирус как" биологическое оружие"

В США двое мужчин были обвинены в терроризме после угроз распространить коронавирус в стране. Об этом сообщает BBC.

Жителя Флориды обвинили в том, что он кашлял и плевал на полицейских, будучи арестованным за домашнее насилие в марте. Одному из правоохранителей он сказал: "Хорошо, что у меня корона". Позже оказалась, что его у него нет.

А жителю Техаса предъявили обвинения в терроризме после фейкового заявления в Facebook, что он заплатил за распространение коронавируса в супермаркетах города Сан-Антонио.

Министерство юстиции США классифицировало коронавирус как "биологическое оружие", а мистификации на его тему могут привести к наказанию сроком до пяти лет.

Напомним, президент США Дональд Трамп на брифинге 9 апреля заявил, что Соединенные Штаты "опережают график" в усилиях по замедлению распространения коронавируса.

Отметим, США продолжают лидировать по количеству заражений коронавирусом. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в этой стране уже заболели более 429 тысяч человек, почти 14,7 тысяч человек умерли.

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