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У США двох людей звинуватили в тероризмі за погрози поширити коронавірус

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 14:20
У США двох людей звинуватили в тероризмі за погрози поширити коронавірус
Фото: американська поліція (flickr.com/Timo)

Міністерство юстиції США класифікувало коронавірус як" біологічну зброю"

У США двоє чоловіків були звинувачені у тероризмі після погроз поширити коронавірус у країні. Про це повідомляє BBC.

Мешканця Флориди звинуватили в тому, що він кашляв і плював на поліцейських, будучи заарештованим за домашнє насильство в березні. Одному з правоохоронців він сказав: "Добре, що у мене корона". Пізніше виявилось, що його у нього немає.

А мешканцю Техасу висунули звинувачення у тероризмі після фейкової заяви в Facebook, що він заплатив за поширення коронавірусу в супермаркетах міста Сан-Антоніо.

Міністерство юстиції США класифікувало коронавірус як" біологічну зброю", а містифікації на його тему можуть призвести до покарання строком до п'яти років.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на брифінгу 9 квітня заявив, що Сполучені Штати "випереджають графік" в зусиллях по уповільненню поширення коронавірусу.

Зазначимо, США продовжують лідирувати за кількістю заражень коронавірусом. За останніми даними Університету Джонса Хопкінса, в цій країні вже захворіли понад 429 тисяч осіб, майже 14,7 тисяч людей померли.

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