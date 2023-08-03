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У США двох моряків звинуватили у передачі Китаю секретної інформації

Фото: у США двох моряків звинуватили у передачі Китаю секретної інформації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Двох моряків Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки було затримано. Їх звинуватили у передачі Китаю секретної інформації.

Про це заявив помічник генерального прокурора США Метт Олсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, внаслідок дій моряків "таємна військова інформація опинилась у руках Китайської Народної Республіки".

Як зазначає видання, посольство Китаю в США не одразу відповіло на прохання прокоментувати ці звинувачення.

"КНР не зупиниться ні перед чим, щоб атакувати Сполучені Штати в рамках свого стратегічного плану перетворення на єдину світову наддержаву", - наголосила спеціальний агент ФБР Стейсі Мой.

Відносини між США та Китаєм

Варто зауважити, що між Китаєм та США відносини є напруженими протягом багатьох років через низку питань національної безпеки та торгівлі. Зокрема, Сполучені Штати звинувачують Китай у шпигунстві та кібератаках.

Раніше видання Politico повідомляло, що Китай використовує секретну базу на Кубі для збору розвідувальних даних про Сполучені Штати Америки.

За словами неназваного чиновника, у 2019 році КНР провела модернізацію своїх засобів збору розвідданих на Кубі.

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