В США двоє росіян та американець постачали РФ деталі для танків та вертольотів

"Учора в Брукліні було розкрито кримінальну справу за обвинуваченням Миколи Гольцева, Салімджона Насриддінова і Христини Пузирєвої у змові та інших обвинуваченнях, пов'язаних із глобальною схемою закупівель від імені російських організацій, що потрапили під санкції, включно з компаніями, пов'язаними з російськими Збройними силами", - йдеться в повідомленні.

Спеціальний агент, який відповідає за розслідування національної безпеки в Нью-Йорку Іван Дж. Арвело розповів, що протягом року ця злочинна організація ухилялася від санкцій і законів США, зумівши відправити Росії понад 300 партій заборонених товарів на суму близько 10 мільйонів доларів.

"Оголошені сьогодні арешти демонструють нашу постійну увагу до боротьби з незаконними російськими мережами закупівель, особливо з тими, які намагаються придбати секретні американські технології", - сказав помічник міністра торгівлі з експорту Метью С. Аксельрод.

У якій техніці виявили іноземні компоненти

Мін'юст США повідомив, що деякі електронні компоненти та інтегральні схеми тієї самої марки, моделі та номера деталі було виявлено в конфіскованих російських збройових платформах та обладнанні радіорозвідки в Україні, зокрема в:

комплексі радіорозвідки "Торн-МДМ";

комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглібськ-2";

легкій багатоцільовій керованій ракеті "Виріб 305-Е";

бортовому протиракетному комплексі Л370 "Вітебськ";

вертольотах Ка-52;

безпілотних літальних апаратах "Орлан-10";

бойових танках Т-72Б3.

Зазначається, що їм уже висунуто обвинувачення в масовому ухиленні від санкцій і схемі експортного контролю.

РФ намагається обходити західні санкції

Нещодавно глави МЗС країн Центральної Азії висловили готовність посилити санкції проти Росії.

Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, аби "демонтувати" віру у безкарність країни-агресора.

Сьогодні стало відомо, що суд Нідерландів присудив російському підприємцю півтора року в’язниці та 200 тисяч євро штрафу. Він постачав до Росії мікросхеми в обхід санкцій.