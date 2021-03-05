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В США думают над дальнейшими мерами против "Северного потока-2"

Автор: Даша Харченко

В Вашингтоне не исключают введения дальнейших мер против газопровода "Северный поток-2". В частности, Госдеп анализирует, подпадают ли под санкции организации, участвующие в строительстве газопровода.

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс

Он напомнил, что ведомство представило конгрессу доклад со списком участников строительства трубопровода. После чего Белый дом внес российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его собственника – "КВТ-Рут" еще в один санкционный список. Баржа и ее владелец попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA).

Прайс указал, что ведомство должно каждые 90 дней предоставлять конгрессу свой анализ о том, какая деятельность попадает под ограничения.

"Если мы придем к выводу, что другие субъекты занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в соответствии с законом PEESA <...>, мы сообщим об этом", - сказал Прайс.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае.

Напомним, группа из 40 сенаторов Соединенных Штатов призвала президента Джо Байдена "быстро и в полной мере" ввести санкции против "Северного потока - 2". В частности, против компаний и суден, которые участвуют в строительстве газопровода.

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Новости Украины Северный поток-2Соединенные Штаты Америки
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