В США думают над дальнейшими мерами против "Северного потока-2"

Он напомнил, что ведомство представило конгрессу доклад со списком участников строительства трубопровода. После чего Белый дом внес российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его собственника – "КВТ-Рут" еще в один санкционный список. Баржа и ее владелец попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA).



Прайс указал, что ведомство должно каждые 90 дней предоставлять конгрессу свой анализ о том, какая деятельность попадает под ограничения.

"Если мы придем к выводу, что другие субъекты занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в соответствии с законом PEESA <...>, мы сообщим об этом", - сказал Прайс.



Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае.



Напомним, группа из 40 сенаторов Соединенных Штатов призвала президента Джо Байдена "быстро и в полной мере" ввести санкции против "Северного потока - 2". В частности, против компаний и суден, которые участвуют в строительстве газопровода.