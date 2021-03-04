В Сенате призвали Байдена "быстро" ввести санкции против "Северного потока-2"

Группа из 40 сенаторов Соединенных Штатов призвала президента Джо Байдена "быстро и в полной мере" ввести санкции против "Северного потока - 2". В частности, против компаний и суден, которые участвуют в строительстве газопровода.

Об этом говорится в письме американских сенаторов к Джо Байдену .

" По трубопроводу "Северный поток-2" природный газ будет транспортироваться из России в Германию через Балтийское море. В случае его завершения, трубопровод сделает американских союзников и партнеров в Европе более восприимчивыми к принуждению и злонамеренному влиянию Москвы", - говориться в письме.

При этом сенаторы отмечают, что Конгресс принял несколько двухпартийных законодательных актов, вводящих санкции в отношении "Северного потока-2". Они просят администрацию Байдена использовать все имеющиеся инструменты для немедленного введения дополнительных санкций.