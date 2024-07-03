США дозволять Україні бити глибше по Росії. У Держдепі назвали умову

Удари територією РФ

Від початку повномасштабної агресії Захід надає Україні активну підтримку у вигляді озброєння. Однак, раніше існувала умова: Сили оборони не мали права завдавати ударів по російській території зброєю, наданою партнерами.

Ситуація змінилася після початку ворожого наступу на Харківську область, а також посилення обстрілів прифронтових регіонів. Дедалі більше союзників почали переглядати свою позицію з цього питання.

Лише наприкінці травня, після того, як низка країн НАТО висловили підтримку нанесенню ударів по території Росії, Білий дім також дав Україні "зелене світло", але з певними обмеженнями.

США поки не дозволяють завдавати глибоких ударів по РФ, проте Україна може атакувати російські війська, позиції та пускові установки вздовж свого кордону.

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