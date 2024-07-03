США разрешат Украине бить глубже по России. В Госдепе назвали условие

Удары по территории РФ

С начала полномасштабной агрессии Запад оказывает Украине активную поддержку в виде вооружения. Однако, ранее существовало условие: Силы обороны не имели права наносить удары по российской территории оружием, предоставленным партнерами.

Ситуация изменилась после начала вражеского наступления на Харьковскую область, а также усиления обстрелов прифронтовых регионов. Все больше союзников начали пересматривать свою позицию по этому вопросу.

Лишь в конце мая, после того, как ряд стран НАТО выразили поддержку нанесению ударов по территории России, Белый дом также дал Украине "зеленый свет", но с определенными ограничениями.

США пока не позволяют наносить глубокие удары по РФ, однако Украина может атаковать российские войска, позиции и пусковые установки вдоль своей границы.

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