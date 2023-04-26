США дозволили JPMorgan обслуговування платежів з російського аграрного експорту, - Reuters

Доступ до SWIFT є однією з основних вимог Росії у переговорах про майбутнє угоди щодо чорноморського зерна. Москва також неодноразово заявляла, що угода залежить від усунення Заходом перешкод для експорту російського зерна та добрив.

Російське джерело на умовах анонімності повідомило, що операції було дозволено Управлінням з контролю за іноземними активами США.

"Угоди складні", - сказало джерело.

За словами джерела, доступ JPMorgan був запропонований як альтернатива повторному підключенню Россельхозбанка до SWIFT, але може бути припинено в будь-який час.

"Це не може замінити SWIFT", – сказав він.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у вівторок заявив на брифінгу в ООН, що один банк "любовно погодився профінансувати одну операцію", але це неприйнятне довгострокове рішення. Банк лаврів не назвав.

Інше джерело, знайоме з цією угодою, повідомило, що Державний департамент США та Міністерство фінансів США звернулися до JPMorgan з проханням провести "дуже обмежену і суворо контрольовану" угоду щодо експорту сільськогосподарських матеріалів, яка відбулася цього місяця.

Росія є найбільшим експортером пшениці. Разом з Україною це один із найбільших світових виробників сільськогосподарської продукції. Обидві країни є великими гравцями на ринках пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, ріпакової олії, насіння соняшнику та олії. Росія також домінує над ринком добрив.

Війна суттєво змінила напрямок експорту. І Україна, і Росія заявляють, що угода щодо чорноморського зерна, яка дозволяла українському експорту через Чорне море, перебуває під загрозою зриву.