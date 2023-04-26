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США дозволили банку JPMorgan обробити платіж за експорт російського зерна, - Reuters

Фото: Прапор США (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки дали банку JPMorgan дозвіл на обробку платежу за експорт сільськогосподарської продукції РФ через "Россельхозбанк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Але ця домовленість не замінить повторного підключення "Россельхозбанка" до системи SWIFT.

Reuters пише, що Управління контролю за іноземними активами США дозволило JPMorgan провести транзакцію на обробку платежу за експорт сільськогосподарської продукції.

"JPMorgan і "Россельхозбанк", що перебувають під санкціями США та Європейського союзу, отримали особливі винятки для вчинення однієї угоди", - йдеться у матеріалі.

Йшлося про зерно і було номіновано у доларах. Третє джерело також повідомило, що угода була пов'язана із зерном. Маршрут через JPMorgan був запропонований як альтернатива повторному підключенню "Россельхозбанка" до SWIFT, але може бути припинений у будь-який час.

Видання зазначає, що Державний департамент США та Міністерство фінансів США звернулися до JPMorgan з проханням провести дуже обмежену та суворо контрольовану угоду щодо експорту сільськогосподарських матеріалів, що відбулася цього місяця.

Раніше РФ вимагала перепід'єднати "Россельхозбанк" до SWIFT серед "п'яти системних проблем" Чорноморської угоди.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що пропозиція генсека ООН Антоніу Гутерріша щодо продовження угоди про безпечний чорноморський експорт українського зерна може мати успіх лише у разі колективного тиску міжнародної спільноти на Росію.

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