США дозволили банку JPMorgan обробити платіж за експорт російського зерна, - Reuters

Але ця домовленість не замінить повторного підключення "Россельхозбанка" до системи SWIFT.

Reuters пише, що Управління контролю за іноземними активами США дозволило JPMorgan провести транзакцію на обробку платежу за експорт сільськогосподарської продукції.

"JPMorgan і "Россельхозбанк", що перебувають під санкціями США та Європейського союзу, отримали особливі винятки для вчинення однієї угоди", - йдеться у матеріалі.

Йшлося про зерно і було номіновано у доларах. Третє джерело також повідомило, що угода була пов'язана із зерном. Маршрут через JPMorgan був запропонований як альтернатива повторному підключенню "Россельхозбанка" до SWIFT, але може бути припинений у будь-який час.

Видання зазначає, що Державний департамент США та Міністерство фінансів США звернулися до JPMorgan з проханням провести дуже обмежену та суворо контрольовану угоду щодо експорту сільськогосподарських матеріалів, що відбулася цього місяця.