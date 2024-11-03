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У США достроково проголосували понад 75 млн виборців

Фото: Камала Гарріс та Дональд Трамп (колаж, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Станом на неділю, 3 листопада, достроково на виборах президента США проголосували понад 75 млн американців. Це вже майже половина від загальної кількості виборців у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Мова йде про понад 48% від загальної кількості тих, хто проголосував у 2020 році (154,6 млн). Це свідчить про те, що дострокове голосування і голосування поштою стають все більш популярними методами голосування і новою нормою в американській політиці.

Для прикладу Axios також наводить два штати. Зокрема, у Джорджії вже проголосувало понад 4 млн осіб, що становить майже 80% від загальної явки виборців у штаті 2020 року.

Явка на попередньому голосуванні в Північній Кароліні відображає схожий розрив. Там понад 4,4 млн осіб віддали свої голоси, що також становить 80% від загальної кількості виборців 2020 року в цьому штаті, що коливається.

Видання пише, що хоч кандидат у президенти США Дональд Трамп упродовж багатьох років виступав проти голосування поштою, проте з 2020 року він і Республіканська партія закликають своїх прихильників голосувати достроково. Хоча й продовжують оскаржувати деякі положення про голосування поштою в судах по всій країні.

За підрахунками UF серед тих, хто вже проголосував у штатах, які надають дані про реєстрацію партій, демократи лідирують із невеликим відривом - 37,9% проти 36,2% у республіканців.

Вибори в США

Довгоочікувані президентські вибори в Америці відбудуться вже у вівторок, 5 листопада.

Нагадаємо, що британська компанія Focaldata провела опитування використовуючи нову методику, яка, за словами декого, є найбільш точною. Попередньо вона пророкує перемогу Камали Гарріс.

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Дональд ТрампКамала ГаррісВибори в США