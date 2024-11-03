В США досрочно проголосовали более 75 млн избирателей

Речь идет о более 48% от общего числа проголосовавших в 2020 году (154,6 млн). Это свидетельствует от ом, что досрочное голосование и голосование по почте становятся все более популярными методами голосования и новой нормой в американской политике.

Для примера Axios также приводит два штата. В частности, в Джорджии уже проголосовало более 4 млн человек, что составляет почти 80% от общей явки избирателей в штате в 2020 году.

Явка на предварительном голосовании в Северной Каролине отражает схожий разрыв. Там более 4,4 млн человек отдали свои голоса, что также составляет 80% от общего числа избирателей 2020 года в этом колеблющемся штате.

Издание пишет, что хоть кандидат в президенты США Дональд Трамп на протяжении многих лет выступал против голосования по почте, однако с 2020 года он и Республиканская партия призывают своих сторонников голосовать досрочно. Хотя и продолжают оспаривать некоторые положения о голосовании по почте в судах по всей стране.

По подсчетам UF, среди тех, кто уже проголосовал в штатах, которые предоставляют данные о регистрации партий, демократы лидируют с небольшим отрывом - 37,9% против 36,2% у республиканцев.