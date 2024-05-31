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У США допустили "заходи" проти китайських компаній, які підтримують РФ у війні

Фото: Курт Кемпбелл, заступник держсекретаря США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки можуть вжити заходів проти китайських компаній, які допомагають Росії воювати проти України.

Про це заявив заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я думаю, що насамперед ми зосередилися на китайських компаніях, які систематично беруть участь у підтримці Росії", - заявив Кемпбелл.

Він також розповів, що через цю проблему в США "уважно вивчили" китайські фінансові установи.

"Будуть зроблені кроки, не тільки Сполученими Штатами, але й іншими країнами, які сигналізують про наше глибоке невдоволення тим, що Китай прагне зробити у відносинах з Росією на полі бою в Україні", - додав заступник держсекретаря США.

Таку заяву американський чиновник зробив після зустрічі з японськими та південнокорейськими чиновниками. Вони готувалися до організації саміту лідерів трьох країн, який може відбутися наприкінці цього року.

Що передувало

Нагадаємо, на Заході вже неодноразово заявляли про те, що китайські компанії продають Росії товари подвійного призначення, які країна-агресор може використати під час виробництва зброї.

Зокрема, видання Associated Press з посиланням на високопосадовців США писало, що Росія отримала від Китаю 90% своєї мікроелектроніки у 2023 році.

Також міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс нещодавно заявив, що Китай готується передати Росії летальну допомогу. Така інформація з'явилась у британської розвідки.

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