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США допустили возможность встречи Байдена и Путина, но решений пока нет

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Вашингтон, Пятница 21 января 2022 19:55
США допустили возможность встречи Байдена и Путина, но решений пока нет Фото: США допустили возможность встречи Байдена с Путиным (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина возможна. Однако решений по саммиту на высшем уровне пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент (Байден - ред.) всегда ценит взаимодействие лидера с лидером. Это может быть или не быть следующим шагом, если это рекомендованный шаг, конечно, президент всегда открыт для взаимодействия", - сказала Псаки, комментируя возможность проведения саммита на высшем уровне.

Псаки добавила, что пока решений о встрече Байдена и Путина нет. По ее словам, на выходных президент обсудит итоги переговоров в Женеве, где встречались госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Байден всегда готов к диалогу с Путиным.

Отметим, президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил о готовности принять новый саммит США-Россия.

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