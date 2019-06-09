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США допускають послаблення для Huawei в разі успішної операції з Китаєм

Новини » Політика    09.06.2019 - 20:48
США допускають послаблення для Huawei в разі успішної операції з Китаєм
Фото: Стівен Мнучин (flickr.com/imfphoto)

У США заявили, що це питання національної безпеки і воно не стосується торгівлі

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що президент США Дональд Трамп може пом'якшити обмеження, введені Вашингтоном на китайську компанію Huawei, якщо його задовольнить умови торгової угоди з Китаєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Міністр уточнив, що Трамп може очікувати певних гарантій з боку китайської сторони.

"Як ми говорили весь цей час, дискусії про Huawei - це дійсно питання національної безпеки, вони не стосуються торгівлі. І ми, і Китай визнали це", - заявив Мнучин.

Також він додав, що Трамп повинен зустрітись з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в кінці червня 2019 року, після чого буде прийнято рішення про доцільність додаткових тарифів на китайську продукцію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Китай загрожує IT-компаніям за виконання санкцій США. На зустрічі були присутні представники американських компаній Microsoft, Dell, південнокорейської компанії Samsung, а також представники британського виробника процесорів Arm.

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