США допускають послаблення для Huawei в разі успішної операції з Китаєм

Фото: Стівен Мнучин (flickr.com/imfphoto)

У США заявили, що це питання національної безпеки і воно не стосується торгівлі

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що президент США Дональд Трамп може пом'якшити обмеження, введені Вашингтоном на китайську компанію Huawei, якщо його задовольнить умови торгової угоди з Китаєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Міністр уточнив, що Трамп може очікувати певних гарантій з боку китайської сторони.

"Як ми говорили весь цей час, дискусії про Huawei - це дійсно питання національної безпеки, вони не стосуються торгівлі. І ми, і Китай визнали це", - заявив Мнучин.

Також він додав, що Трамп повинен зустрітись з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в кінці червня 2019 року, після чого буде прийнято рішення про доцільність додаткових тарифів на китайську продукцію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Китай загрожує IT-компаніям за виконання санкцій США. На зустрічі були присутні представники американських компаній Microsoft, Dell, південнокорейської компанії Samsung, а також представники британського виробника процесорів Arm.