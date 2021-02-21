В США допускают, что маски придется носить и в 2022 году

Он отметил, что положительно на эту ситуацию может повлиять существенное снижение заболеваемости COVID-19 и вакцинация от болезни абсолютного большинства жителей США. В этом случае "стянуть с себя маски" американцы смогут раньше, сказал Фаучи.

Кроме этого, он не смог назвать сроки возвращения к нормальной жизни, поскольку на это влияют масса факторов, развитие и поведение которых нельзя предсказать.

К воскресенью в США зафиксированы более 28 миллионов случаев заражения коронавирусом и почти 498 тысяч смертей. Это самые большие показатели в мире.

К 21 февраля в Соединенных Штатах первую дозу вакцины от коронавируса получили более 42,8 миллиона человек, а 17,8 миллиона уже полностьюв вакцинированы.