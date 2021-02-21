У США припускають, що маски доведеться носити і в 2022 році

Він зазначив, що позитивно на цю ситуацію може вплинути суттєве зниження захворюваності COVID-19 і вакцинація від хвороби абсолютної більшості жителів США. У цьому випадку "стягти з себе маски" американці зможуть раніше, сказав Фаучі.

Крім цього, він не зміг назвати терміни повернення до нормального життя, оскільки на це впливають багато факторів, розвиток і поведінка яких не можна передбачити.

До неділі у США зафіксовано понад 28 мільйонів випадків зараження коронавірусом і майже 498 тисяч смертей. Це найбільші показники у світі.

До 21 лютого у Сполучених Штатах першу дозу вакцини від коронавірусу отримали більш 42,8 мільйона чоловік, а 17,8 мільйона вже повністю вакциновані.