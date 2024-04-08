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США допоможуть захистити українські банки та фінансову систему від кіберзагроз

Фото: НБУ підписав меморандум з Мінфіном США про захист від кіберзагроз (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України продовжує співпрацю з Міністерством фінансів США у сфері кібербезпеки в банківському та фінансовому секторах України. З цією метою підписано Меморандум про взаємодію та співробітництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, співпраця і дасть змогу й надалі підтримувати ефективну систему захисту банків та фінансових установ від кіберзагроз, зокрема в умовах воєнного стану, та забезпечувати сталість фінансових ринків.

"Зміцнення кібербезпеки та спільна протидія актуальним кіберзагрозам вкрай важливі для стабільної та безперервної роботи українського фінансового сектору. Особливо актуальним це питання є в умовах гібридної війни, яку вже третій рік РФ веде проти України на додачу до повномасштабної військової агресії", - сказав він.

У свою чергу Тодд Конклін, заступник помічника держсекретаря США з питань кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури, заявив, що Міністерство фінансів США продовжує виступати за сильну українську економіку, яка потребує стійкості критичної інфраструктури фінансового сектору. "Наше постійне партнерство з НБУ посилює цю стійкість, забезпечуючи потік інформації про нові загрози кібербезпеці", - сказав він.

За його словами, ці зусилля не лише зміцнюють кібербезпеку в Україні, але й дають змогу команді Міністерства фінансів США випереджати ризики для власного сектору фінансових послуг.

"Загрози, з якими стикаються наші колеги в Києві, ймовірно, будуть спрямовані і на Сполучені Штати. Тісна співпраця та постійний обмін інформацією допомагають обом країнам залишатися напоготові", - додав він.

Меморандум

Меморандум набув чинності 4 квітня 2024 року. Він визначає методи обміну інформацією про загрози кібербезпеці та інциденти, учасників кіберзагроз, а також дає змогу сторонам проводити спільні навчання, експерті форуми тощо.

Метою цього документа є організація взаємодії між НБУ та Міністерством фінансів США для:

  • реалізації механізмів обміну інформацією у сфері кібербезпеки та актуальних кіберзагроз;

  • подальшого розвитку Центру кіберзахисту Національного банку (CSIRT-NBU);

  • розроблення та реалізації заходів підтримки Національного банку з питань кібербезпеки в банківському та фінансовому секторах України.

 

Захист від кіберзагроз

Національний банк ще у 2021 році розробив документ, що встановлює вимоги до функціонування системи кіберзахисту в банківській системі України. Йдеться про визначення суб’єктів системи кіберзахисту та основні засади їх взаємодії.

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