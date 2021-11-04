Киберзащита банковской системы Украины усилится: НБУ обнародовал детали
Фото: НБУ усилит киберзащиту банковской системы
Национальный банк разработал документ, устанавливающий требования к функционированию системы киберзащиты в банковской системе Украины. Речь идет об определении субъектов системы киберзащиты и основных принципах их взаимодействия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Проект постановления нормирует вопросы организации и обеспечения киберзащиты в банковской системе Украины и определяет:
- основные принципы функционирования системы киберзащиты;
- принципы обеспечения информационного обмена между Центром киберзащиты Национального банка и банками Украины;
- требования по мерам по обеспечению киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры;
- требования по проведению независимого аудита информационной безопасности.
Реализация норм проекта постановления будет способствовать, в частности:
- нормативно-правовому урегулированию вопросов киберзащиты в банковской системе Украины в соответствии с лучшей европейской и мировой практики, международных и национальных стандартов по вопросам киберзащиты и информационной безопасности;
- организации обмена информацией о киберугрозах, кибератаках и киберинцидентах с банками Украины;
- обеспечению развития коммуникации, координации и партнерства между субъектами системы киберзащиты в банковской системе Украины.
Напомним, в 2020 году Национальный банк Украины определил критерии и порядок отнесения объектов в банковской системе к объектам критической инфраструктуры. Кроме того, НБУ определил порядок отнесения объектов к критической информационной инфраструктуре.