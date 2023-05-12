США допоможуть Україні заповнити нестачу зброї, якщо це необхідно, - Блінкен

Він наголосив, що Вашингтон співпрацював з понад 50 країнами, щоб створити коаліцію для допомоги Україні, і продовжує це робити.

Держсекретар також позитивно відреагував на передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

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Нагадаємо, вчора глава Міноборони Британії підтвердив, що його країна надала українській армії ракети Storm Shadow.

Детальніше про ці далекобійні ракети та як вони можуть допомогти Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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