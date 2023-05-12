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США допоможуть Україні заповнити нестачу зброї, якщо це необхідно, - Блінкен

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США продовжать підтримувати Україну і допоможуть закрити нестачу зброї, якщо виникне така потреба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Він наголосив, що Вашингтон співпрацював з понад 50 країнами, щоб створити коаліцію для допомоги Україні, і продовжує це робити.

Держсекретар також позитивно відреагував на передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Нагадаємо, вчора глава Міноборони Британії підтвердив, що його країна надала українській армії ракети Storm Shadow.

Детальніше про ці далекобійні ракети та як вони можуть допомогти Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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