США помогут Украине восполнить нехватку оружия, если это необходимо, - Блинкен

Он подчеркнул, что Вашингтон сотрудничал с более чем 50 странами, чтобы создать коалицию для помощи Украине, и продолжает это делать.

Госсекретарь также положительно отреагировал на передачу Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

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Напомним, вчера глава Минобороны Британии подтвердил, что его страна предоставила украинской армии ракету Storm Shadow.

Детальнее об этих дальнобойных ракетах и как они могут помочь Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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