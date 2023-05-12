RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США помогут Украине восполнить нехватку оружия, если это необходимо, - Блинкен

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США продолжат поддерживать Украину и помогут закрыть нехватку оружия, если возникнет такая необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он подчеркнул, что Вашингтон сотрудничал с более чем 50 странами, чтобы создать коалицию для помощи Украине, и продолжает это делать.

Госсекретарь также положительно отреагировал на передачу Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

"

Напомним, вчера глава Минобороны Британии подтвердил, что его страна предоставила украинской армии ракету Storm Shadow.

Детальнее об этих дальнобойных ракетах и как они могут помочь Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенВойна в УкраинеВойна России против УкраиныВоенная помощь