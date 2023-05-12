США помогут Украине восполнить нехватку оружия, если это необходимо, - Блинкен

США продолжат поддерживать Украину и помогут закрыть нехватку оружия, если возникнет такая необходимость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
Он подчеркнул, что Вашингтон сотрудничал с более чем 50 странами, чтобы создать коалицию для помощи Украине, и продолжает это делать.
Госсекретарь также положительно отреагировал на передачу Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.
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Напомним, вчера глава Минобороны Британии подтвердил, что его страна предоставила украинской армии ракету Storm Shadow.
Детальнее об этих дальнобойных ракетах и как они могут помочь Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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