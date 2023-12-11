США допоможуть Україні створити сили, здатні стримати РФ найближчими роками, - Остін

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"Разом із нашими союзниками і партнерами ми маємо намір допомогти Україні закріпити і розширити її бойові успіхи, а також створити майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки", - заявив він.

Остін додав, що США сповнені рішучості допомогти Україні в боротьбі за захист своєї території і громадян.

"Пані та панове, доктор Мартін Лютер Кінг одного разу сказав: "Вище мірило людини - це не те, на чому вона стоїть у моменти комфорту і зручності, а те, на чому вона стоїть за часів викликів і протиріч". Ми живемо саме в такий час. І ми всі маємо вирішити, на чиєму боці ми перебуваємо. Тому ми сповнені рішучості допомогти Україні в боротьбі за захист своєї території і своїх громадян", - заявив глава Пентагону.

Він також заявив, що США мають намір утримати Росію від подальшої агресії - зокрема проти наших союзників по НАТО і показати всьому світу, що Америка не здригнеться у своєму захисті свободи.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

Україна опинилася на порозі втрати військової підтримки США через затримку у прийнятті пакетів фінансової допомоги американським Конгресом.

6 грудня Сенат заблокував початок дебатів щодо пакету допомоги Джо Байдена на 106 млрд доларів, що передбачає виділення на оборонні потреби України понад 61 млрд доларів. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроекту жорсткіші вимоги щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Президент США Джо Байден розкритикував таке рішення Сенату та звинуватив республіканців у політичних іграх.

Водночас, Білий дім готовий піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб отримати голоси Республіканської партії для затвердження допомоги Україні.

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