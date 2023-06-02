США допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього", - Блінкен

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова державного секретаря США Ентоні Блінкена під час візиту до Фінляндії.

За словами Блінкена, передумовою до переговорів Києва та Кремля є сильна Україна, яка здатна стримувати та захищати себе від будь-якої агресії. Також він додав, що інвестиції в силу України не шкодять дипломатії, а навпаки - прокладають до неї шлях.

Голова Держдепу відзначив, що США допоможуть створити "українські Збройні сили майбутнього".

"Це означає - сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, сучасні танки і бронемашини, національний потенціал для виробництва боєприпасів, а також навчання й підтримку для зміцнення бойової готовності сил і техніки", - пояснив Блінкен.

Російське вторгнення - приклад провалу

Як відзначив Блінкен, Росія наразі перебуває в гіршому становищі, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Російський диктатор Володимир Путін показав слабкість в усіх своїх планах.

"Коли ви дивитеся на довгострокові стратегічні цілі й завдання президента Путіна, немає жодних сумнівів: Росія сьогодні у значно гіршому становищі, ніж до повномасштабного вторгнення. Там, де Путін прагнув проєктувати силу, він показав слабкість. Там, де він планував розділити, він об'єднав", - додав держсекретар США.

Саміт у Вільнюсі та нова допомога

Члени НАТО планують оголосити про новий потужний пакет військової допомоги Україні під час саміту Альянсу, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

Як відзначив Блінкен, союзники підтримують зобов'язання, які вони взяли на себе під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, коли пообіцяли Києву членство в Альянсі. За його словами, основна увага сьогодні приділяється зміцненню відносин України та НАТО, а також приведенню нашої країни до стандартів останнього.

Варто додати, що Київ, зі свого боку, очікує почути на саміті певні домовленості щодо гарантій безпеки на тлі війни.