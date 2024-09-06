США допоможуть Україні мати сильні позиції на мирних переговорах з РФ, - Кірбі

Сполучені Штати мають намір допомогти Україні перебувати у достатньо сильній позиції на момент початку переговорів про завершення війни з Росією.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію у Білому домі 5 вересня.

За його словами, США допомогли просунути на міжнародний рівень "формулу миру" президента Володимира Зеленського, і вона здобула суттєву міжнародну підтримку.

Координатор також зазначив, що "якщо ця війна має завершитися шляхом переговорів, ми хочемо переконатися, що президент Зеленський перебуває в найкращому становищі для ухвалення рішень щодо того, як виглядатимуть ці переговори".

"Ми абсолютно зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту, і поставити її в сильну позицію, якщо і коли відбудуться переговори", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, під час брифінгу в Білому домі 5 вересня, Джон Кірбі заявив, що 90% російських винищувачів базуються на аеродромах на відстані понад 300 кілометрів від україно-російського кордону. Тому американські балістичні ракети ATACMS не зможуть уразити ворожу авіацію на такій відстані.