США допомагають налагодити газопостачання для десятків тисяч українців

Як зазначили в Агентстві, воно доставило в Україну ремонтні матеріали, які допоможуть енергетикам відремонтувати пошкоджені трубопроводи та обладнання. Це дасть змогу запустити газовидобувне підприємство в Полтавській області.

Фото: матеріали, які передали США (x.com/USAIDUkraine)

"Воно забезпечить газом близько 80 тисяч осіб у розпал опалювального сезону", - додали в USAID.