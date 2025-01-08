США допомагають налагодити газопостачання для десятків тисяч українців

США надали енергетикам ремонтне обладнання, яке допоможе налагодити газопостачання для близько 80 тисяч українців. Газ видобуватимуть у Полтавській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у соцмережі X.
Як зазначили в Агентстві, воно доставило в Україну ремонтні матеріали, які допоможуть енергетикам відремонтувати пошкоджені трубопроводи та обладнання. Це дасть змогу запустити газовидобувне підприємство в Полтавській області.
"Воно забезпечить газом близько 80 тисяч осіб у розпал опалювального сезону", - додали в USAID.
Нагадаємо, Україні, попри повномасштабну війну, вдається нарощувати газовидобуток.
Зокрема, за 2023 рік Україна наростила видобуток газу на 0,9% - до 18,7 млрд кубометрів.
При цьому міністр енергетики Герман Галущенко очікував, що Україна може забезпечити себе газом власного видобутку у 2024 році.
Більш детально про те, як в Україні розвивають газову сферу, - в матеріалі РБК-Україна.
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