США помогают наладить газоснабжение для десятков тысяч украинцев

Газодобыча в Украине

Напомним, Украине, несмотря на полномасштабную войну, удается наращивать газодобычу.

В частности, за 2023 год Украина нарастила добычу газа на 0,9% - до 18,7 млрд кубометров.

При этом министр энергетики Герман Галущенко ожидал, что Украина может обеспечить себя газом собственной добычи в 2024 году.

Более детально о том, как в Украине развивают газовую сферу, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.