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США помогают наладить газоснабжение для десятков тысяч украинцев

Иллюстративное фото: украинские энергетики смогут восстановить газодобычу в Полтавской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США предоставили энергетикам ремонтное оборудование, которое поможет наладить газоснабжение для около 80 тысяч украинцев. Газ будут добывать в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID) в соцсети X.

Как отметили в Агентстве, оно доставило в Украину ремонтные материалы, которые помогут энергетикам отремонтировать поврежденные трубопроводы и оборудование. Это позволит запустить газодобывающее предприятие в Полтавской области. 

Фото: материалы, которые передали США (x.com/USAIDUkraine)

"Оно обеспечит газом около 80 тысяч человек в разгар отопительного сезона", - добавили в USAID. 

Газодобыча в Украине

Напомним, Украине, несмотря на полномасштабную войну, удается наращивать газодобычу.

В частности, за 2023 год Украина нарастила добычу газа на 0,9% - до 18,7 млрд кубометров.

При этом министр энергетики Герман Галущенко ожидал, что Украина может обеспечить себя газом собственной добычи в 2024 году.

Более детально о том, как в Украине развивают газовую сферу, - в материале РБК-Украина.

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